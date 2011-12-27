《中国企业债发行日程表》--12月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *兖州惠民城建 10 6 8.50% AA- 12/18-1/4 国信证券 ===================================================================================== *六安城投 15 7 前五年8.2% AA- 12/28-1/11 民生证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *泰豪集团 4 7 前五年7.50% AA- 12/27-12/28 国盛证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 本溪城投 20 10 8.38% AA 12/22-12/28 国泰君安 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 双鸭山大地 10 7 8.36% AA- 12/20-12/30 太平洋证券 城投公司 (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (从第四年开始逐年偿还未回售债券的20%、40%和40%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》