《中国报摘》--其他报纸重要消息12月27日(II)

**证券时报**

--中国上海市发布关於鼓励和引导民间投资健康发展的实施意见指出,"十二五"(2011-2015年)期间,该市将全面开放民间投资领域,鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止进入的行业和领域,力争"十二五"期间民间投资总量超过1万亿元人民币.

**东方早报**

--虽然今年A股市场与去年相比已是"天上地下",但依然有77家券商在2011年斩获了总承销业务,承销及保荐费用合计达到了145.99亿元,比去年下降了两成.

--重点服务于长三角中小企业及高新技术企业的上海股权托管交易中心股份有限公司进入最後筹备阶段,最快或在明年1月开盘营业.一会员机构的相关负责人表示,参与上海股权托管交易中心既向机构投资者、挂牌公司的自然人股东开放,也向普通的自然人开放.

**国际商报**

--中国银行全球金融市场总部分析师徐凡表示,日元是继美元和欧元之後的第三大国际货币,推进人民币与日元跨境交易可以扩大人民币在国际上的使用范围,对於进一步推动人民币国际化具有重要的战略意义.

**经济参考报**

--商务部、发改委、公安部、税务总局、工商总局日前联合印发通知,决定自2011年12月至2012年6月在全国集中开展清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作.清理整顿的内容主要包括:规范零售商收取使用促销服务收费行为、禁止各种违规收费行为、零售商向供应商收费要落实明码标价要求等.

**新京报**

--针对蒙牛牛奶被检出含强致癌物黄曲霉毒素M1,昨日蒙牛集团相关负责人称,产生问题产品的原因是,一批饲料因天气潮湿发生霉变,奶牛在食用这些饲料後,原奶中黄曲霉毒素超标,原奶质检疏忽导致了问题发生.但对於这批饲料及奶源来源,蒙牛方面称暂时无法追查.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/苏丹; 审校 曾祥进

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