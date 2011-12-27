〔美国新股〕中资企业赴美上市窗口或在明年二季度重启--投中集团

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月27日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团周二发布的年度预测报告称,美国经济继续缓慢恢复,投资者将重新审视中国企业的投资价值,预计明年二季度开始,将开始出现中国企业赴美首次公开发行(IPO)的新案例.
自8月土豆网TUDO.O上市後,中国企业赴美上市窗口关闭至今.该报告指出,奇虎360QIHU.N、分众传媒FMCN.O近期被做空但告失败,间接反映出投资者对中概股信心的恢复;而窗口期关闭期间积聚的大量融资需求,也将适时得以释放,比如迅雷、盛大文学、凡客诚品、拉手网等有上市意愿的企业.
报告指出,对於风险投资机构而言,由於风险投资基金面临退出压力,其也会积极推动企业上市,风投背景企业将成为2012年赴美IPO重启的主导.不过,鉴於2010年至2011年上半年上市企业目前多数尚处於破发状态,预计未来IPO企业估值水平将普遍低於上一轮上市潮,其给投资者带来的回报水平也将随之下降.
据投中集团统计,今年以来仅有14家中国企业赴美上市,其他拟赴美上市的企业如迅雷、盛大文学、拉手、凡客诚品等,均取消或推迟了其IPO计划.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。