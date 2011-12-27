〔美国新股〕中资企业赴美上市窗口或在明年二季度重启--投中集团

路透上海12月27日电---中国咨询机构ChinaVenture投中集团周二发布的年度预测报告称,美国经济继续缓慢恢复,投资者将重新审视中国企业的投资价值,预计明年二季度开始,将开始出现中国企业赴美首次公开发行(IPO)的新案例.

自8月土豆网TUDO.O上市後,中国企业赴美上市窗口关闭至今.该报告指出,奇虎360QIHU.N、分众传媒FMCN.O近期被做空但告失败,间接反映出投资者对中概股信心的恢复;而窗口期关闭期间积聚的大量融资需求,也将适时得以释放,比如迅雷、盛大文学、凡客诚品、拉手网等有上市意愿的企业.

报告指出,对於风险投资机构而言,由於风险投资基金面临退出压力,其也会积极推动企业上市,风投背景企业将成为2012年赴美IPO重启的主导.不过,鉴於2010年至2011年上半年上市企业目前多数尚处於破发状态,预计未来IPO企业估值水平将普遍低於上一轮上市潮,其给投资者带来的回报水平也将随之下降.

据投中集团统计,今年以来仅有14家中国企业赴美上市,其他拟赴美上市的企业如迅雷、盛大文学、拉手、凡客诚品等,均取消或推迟了其IPO计划.(完)