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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 11:15 BJT

〔中国新债〕沙钢集团淮钢特钢公司下周三将发行4亿元短融,期限一年

路透上海12月27日电---中国江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司周二公告称,将於下周三(1月4日)在
银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 沙钢集团      12        4       12    1/4簿记建档  深发展银行    AA-       1/5         1/6
 淮钢特钢股份                                        
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 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司为沙钢股份(002075.SZ)旗下控股子公司.(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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