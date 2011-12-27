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债券 | 2011年 12月 27日 星期二 11:24 BJT

〔中国新债〕人福医药周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月27日电---中国武汉人福医药集团股份有限公司(600079.SS)周二公告称,将
於周五(30日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 人福医药       8        4      12   12/30簿记建档  招商银行     AA-        1/4         1/5
 (600079.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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