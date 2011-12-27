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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 16:52 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*沙钢集团       12        4       12    1/4簿记建档   深发展银行   AA-       1/5      1/6
淮钢特钢股份                                        
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*华电煤业集团   24       24       12    1/4簿记建档   交通银行     AA+       1/5      1/6
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*人福医药        8        4       12   12/30簿记建档  招商银行     AA-       1/4      1/5
(600079.SS)
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*内蒙古博源     16        7       12   12/30簿记建档   浦发银行    AA-      12/31     1/4
控股集团                                              建设银行
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京能热电         6        3       12   12/28簿记建档  工商银行     AA       12/29    12/30
(600578.SS)                                           
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山西国际电力    15        6       12   12/28簿记建档  光大银行     AA+      12/30    12/31 
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阿拉尔统众      12       12        9   12/28簿记建档  建设银行     AA       12/29    12/30
国资公司                      
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华联综超         5        5       12   12/28簿记建档  北京银行     AA       12/29    12/30 
(600361.SS)            (一年定存基准,半年付息)        招商银行
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多氟多           5        2       12   12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30    12/31
(002407.SZ)
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华天酒店         5        3       12   12/29簿记建档   招商银行    A+       12/30    12/31
(000428.SZ)                       (浮息,半年期定存基准)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*湖州交通       15        5       5   1/5日簿记建档  深发展银行      AA      1/6       1/9
投资集团                                          
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*江苏苏豪       10       10       3   1/4簿记建档      中信银行      AA      1/6       1/9 
控股集团                                               中国银行
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*黄山旅游集团    7        2       5   12/30簿记建档    建设银行      AA-    12/31      1/4                                                    
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淮南矿业集团    35       35       5   12/28簿记建档    民生银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       建设银行
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厦门港务集团     4        4       3   12/28簿记建档    光大银行      AA     12/29     12/30 
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粤电集团        30       30       5   12/28簿记建档    工商银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       农业银行
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华鲁控股        18       18       5   12/29簿记建档    民生银行     AA+     12/30     12/31 
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广西建工集团     5        5       3     推迟发行       华夏银行      AA-      --        --  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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