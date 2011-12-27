〔中国债市动态〕现券收益率延续平稳态势,中小机构年底借机搜寻好券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月27日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续平稳态势.虽然银行等大型机构多已封帐,交易处於停滞状态,不过部分中小机构却仍活跃于信用债市场,搜寻资质和票面都较优的投资品种,因为预期通胀压力及资金价格年後都将回落.
北京一券商交易员称,"明年来看我们预计还是个比较好的市场,而在调降准备金之前发的这些债,票面还是比较可观的."
她表示,所以趁着市场比较清淡的时候买一些高评级且票面利率较好的信用债,主要是三到五年的中期票据,因为它相比企业债流动性更好.
今日中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种因跨年因素继续跳涨,市场上借钱的机构也比昨日增加了许多,但市场普遍认为这仅是短期波动,年後资金价格必将明显回落.
剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.4800%/3.4650%,上日尾盘为3.4700%/3.4600%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。