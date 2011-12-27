〔中国债市动态〕现券收益率延续平稳态势,中小机构年底借机搜寻好券

路透上海12月27日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率延续平稳态势.虽然银行等大型机构多已封帐,交易处於停滞状态,不过部分中小机构却仍活跃于信用债市场,搜寻资质和票面都较优的投资品种,因为预期通胀压力及资金价格年後都将回落.

北京一券商交易员称,"明年来看我们预计还是个比较好的市场,而在调降准备金之前发的这些债,票面还是比较可观的."

她表示,所以趁着市场比较清淡的时候买一些高评级且票面利率较好的信用债,主要是三到五年的中期票据,因为它相比企业债流动性更好.

今日中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种因跨年因素继续跳涨,市场上借钱的机构也比昨日增加了许多,但市场普遍认为这仅是短期波动,年後资金价格必将明显回落.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.4800%/3.4650%,上日尾盘为3.4700%/3.4600%.(完)