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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 11:43 BJT

〔中国新债〕华电煤业集团下周三将发行24亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月27日电---中国华电煤业集团有限公司周二公告称,将於下周三(1月4日)在银行间债市簿记
建档发行24亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 华电煤业集团   24      24       12    1/4簿记建档  交通银行     AA+        1/5         1/6
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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