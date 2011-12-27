〔中国货币市场〕回购利率全线上行,交投清淡年前料继续走高

路透上海12月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘各期限品种回购利率全线走升,但成交较为清淡.机构跨年资金基本筹备就绪,近日只有少量存在资金缺口的机构交易,资金拆出行顺势抬高价位,年前有望继续走高.

"四大行除了建行在出,其他的也都不出了,...感觉资金比前几天紧了不少,"华东一银行交易员称.

他指出,年前借出资金的机构会越来越少,且还有工行次级债发行在即,预计资金面很难宽松,回购利率有望持续走高.

工商银行股份有限公司(601398.SS)(1398.HK)周一公告称,将於周四(29日)簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.[ID:nCN1306012]

中国元旦假期为1月1日-1月3日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0845 3.0007 8.38 2,403.11

七天CN7DRP=CFXS 4.4396 4.1842 25.54 562.56

14天CN14DRP=CFXS 5.4368 5.1769 25.99 175.95

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0803 3.0015 7.88 988.65

七天CHICNY7D=CFXS 4.3949 4.4243 -2.94 234.20

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(完)

--发稿 曾菱; 审校 黄凯

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