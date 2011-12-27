〔中国汇市〕购汇盘涌出打压人民币/美元小跌,无视创新高的中间价

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期
路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
* 人民币兑美元早盘小跌
* 中间价创2005年汇改来的新高
* 较多的购汇盘推动即期汇价走弱
* 续走强中间价或为达到年初目标
路透北京12月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘小跌.虽然中间价又创2005年汇改来的新高,但较多的购汇盘仍推动即期汇价走弱.
"一开盘就是(美元)买盘为主,(即期汇价)就上到6.32上方了,没什麽特别的flow,"上海一大型银行交易员称.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3152元,上日为6.3167元.北京时间上午12:13,人民币兑美元即期报6.3268元,上日收盘价报6.3198元.
上述大行交易员并指出,央行接连把中间价设定在一个比较强的水平,市场揣测或为在年底达到年初制定的升值幅度目标,被提及的目标幅度或趋近去年的5%左右.
对於2012年人民币兑美元的走势,他认为人民币仍会小幅升值,但幅度不会很大,或在2%以内;不过具体走势仍需视国内外经济形势而定.
离岸市场上,北京时间12:13,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3320/20元,上日尾盘报6.3390元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3795/45,上日尾盘为6.3750元.
美元兑主要货币周二在亚洲市场交投于近期区间,市况清淡;其中欧元/美元持於11个月低点上方. [FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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路透上海2月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。
路透上海2月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.00%，SDR篮子指数跌0.14%，BIS指数跌1.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.871 139 欧元 7.3495 44 日圆 6.1399 -27 港元 0.8855 18.6 英镑
路透上海2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8746元附近，较上日升值约103点。