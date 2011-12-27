〔中国汇市〕购汇盘涌出打压人民币/美元小跌,无视创新高的中间价

* 人民币兑美元早盘小跌

* 中间价创2005年汇改来的新高

* 较多的购汇盘推动即期汇价走弱

* 续走强中间价或为达到年初目标

路透北京12月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘小跌.虽然中间价又创2005年汇改来的新高,但较多的购汇盘仍推动即期汇价走弱.

"一开盘就是(美元)买盘为主,(即期汇价)就上到6.32上方了,没什麽特别的flow,"上海一大型银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3152元,上日为6.3167元.北京时间上午12:13,人民币兑美元即期报6.3268元,上日收盘价报6.3198元.

上述大行交易员并指出,央行接连把中间价设定在一个比较强的水平,市场揣测或为在年底达到年初制定的升值幅度目标,被提及的目标幅度或趋近去年的5%左右.

对於2012年人民币兑美元的走势,他认为人民币仍会小幅升值,但幅度不会很大,或在2%以内;不过具体走势仍需视国内外经济形势而定.

离岸市场上,北京时间12:13,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3320/20元,上日尾盘报6.3390元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3795/45,上日尾盘为6.3750元.

美元兑主要货币周二在亚洲市场交投于近期区间,市况清淡;其中欧元/美元持於11个月低点上方. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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