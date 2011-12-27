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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数在清淡交投中小幅收跌,未能守在25日均线上方

路透东京12月27日电---日本股市日经指数周二在清淡交投中小幅收低,12月可能会以平盘作收.

日经指数.N225下滑0.5%至8,440.56点,处於8,461点附近的25日移动均线下方.东证股价指数.TOPX下跌0.3%至724.25点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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