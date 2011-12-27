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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 14:25 BJT

〔韩国股市〕收低,券商和电信类股跌幅居前

路透首尔12月27日电---韩国股市周二收低,但削减了此前的巨大跌幅,早盘市场传言朝鲜(北韩)新领导人金正恩去世,对市场造成短暂冲击.

券商股领跌,未来资产证券037620.KS跌3.36%,Woori投资证券(005940.KS)跌1.85%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.79%,报1,842.02点.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

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