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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 14:44 BJT

〔金属期市〕沪铜在前日下跌後持稳,投资者关注美国数据

路透吉隆坡12月27日电---沪铜周二持稳,上日录得逾1%的一周最大单日跌幅;投资者关注全球最大经济体美国的数据,以觅得该国经济状况的线索.

欧元区债务危机尚未解决,并且有消息称,全球第二大铜矿--Freeport(FCX.N)旗下Grasberg矿场的工人在结束为期三个月的罢工後本周将持续逐步复工,均令铜价承压.

"过去六七个月我们一直非常担心全球经济状况..."这些担忧还没有消除,"Capital Dynamics Sdn的Tan Teng Boo表示.

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