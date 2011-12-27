〔金属期市〕沪铜在前日下跌後持稳,投资者关注美国数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月27日电---沪铜周二持稳,上日录得逾1%的一周最大单日跌幅;投资者关注全球最大经济体美国的数据,以觅得该国经济状况的线索.
欧元区债务危机尚未解决,并且有消息称,全球第二大铜矿--Freeport(FCX.N)旗下Grasberg矿场的工人在结束为期三个月的罢工後本周将持续逐步复工,均令铜价承压.
"过去六七个月我们一直非常担心全球经济状况..."这些担忧还没有消除,"Capital Dynamics Sdn的Tan Teng Boo表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。