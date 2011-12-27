版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 14:47 BJT

〔中国新债〕江苏苏豪控股集团下周三将发行10亿元中期票据,期限三年

路透上海12月27日电---中国江苏省苏豪控股集团有限公司周二公告称,将於下周三(1月4日)在银行间债市
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 江苏苏豪      10       10        3   1/4簿记建档   中信银行      AA        1/6        1/9 
 控股集团                                           中国银行
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐