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债券 | 2011年 12月 27日 星期二 15:11 BJT

〔中国新债〕黄山旅游集团周五将发行2亿元中期票据,期限五年

路透上海12月27日电---中国黄山旅游集团有限公司周二公告称,将於周五(30日)在银行间债市簿记建档
发行2亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 黄山旅游集团   7        2       5   12/30簿记建档  建设银行     AA-       12/31       1/4                                                    
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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