〔日本债市〕各期限公债走势不一,投资者岁末调整仓位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月27日电---日本指标政府公债收益率(殖利率)周二小幅上涨,但保持在一个月低位附近,而长期券种收益率小跌,因保险商等执行买入并持有策略的投资者岁末调整仓位.
周二是今年交割结算的最後一天.
20和30年期超长期公债持稳,不过30年期公债收益率一度下跌1.5个基本点至1.905%,曾触及11月24日以来的最低位.
10年和30年期公债利差缩窄至93基点,脱离上周触及的95.5基点的一个月高位,导致收益率曲线远端趋平.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。