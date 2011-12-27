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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 15:19 BJT

〔日本债市〕各期限公债走势不一,投资者岁末调整仓位

路透东京12月27日电---日本指标政府公债收益率(殖利率)周二小幅上涨,但保持在一个月低位附近,而长期券种收益率小跌,因保险商等执行买入并持有策略的投资者岁末调整仓位.

周二是今年交割结算的最後一天.

20和30年期超长期公债持稳,不过30年期公债收益率一度下跌1.5个基本点至1.905%,曾触及11月24日以来的最低位.

10年和30年期公债利差缩窄至93基点,脱离上周触及的95.5基点的一个月高位,导致收益率曲线远端趋平.

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