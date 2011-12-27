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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 15:33 BJT

〔日本个股〕精工爱普生将付诺基亚8,000万美元,欲和解LCD价格操纵案

路透赫尔辛基12月27日电---日本精工爱普生(Seiko Epson)(6724.T)周二表示,将支付给芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE8,000万美元,以就对方指控其操纵液晶显示器(LCD)面板价格一案达成和解.

诺基亚於2009年在英国和美国起诉精工爱普生,称该公司通过LCD垄断联盟对其抬高售价.

精工爱普生在周一的声明中称,考虑到诉讼涉及的时间和经济成本,决定与诺基亚进行和解.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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