〔日本个股〕精工爱普生将付诺基亚8,000万美元,欲和解LCD价格操纵案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透赫尔辛基12月27日电---日本精工爱普生(Seiko Epson)(6724.T)周二表示,将支付给芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE8,000万美元,以就对方指控其操纵液晶显示器(LCD)面板价格一案达成和解.
诺基亚於2009年在英国和美国起诉精工爱普生,称该公司通过LCD垄断联盟对其抬高售价.
精工爱普生在周一的声明中称,考虑到诉讼涉及的时间和经济成本,决定与诺基亚进行和解.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。