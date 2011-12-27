〔全球金市〕金价盘旋于1,600美元附近,关注美国经济数据及欧洲情势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 现货金触及一周低位每盎司1,593.04美元
* 关注1500GMT公布的美国12月消费者信心数据
路透新加坡12月27日电---金价周二盘旋于每盎司1,600美元附近,因投资者在今年最後一周继续离场观望,对欧元区债务危机的忧虑挥之不去.
近期理想的美国经济数据引发了股市和工业金属等风险资产的一波涨势,并带动现货金价上周上涨约0.5%.
投资者将从本周的美国经济数据中寻找更多该国经济复苏的迹象,包括今日稍晚公布的美国12月消费者信心指数.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。