〔全球金市〕金价盘旋于1,600美元附近,关注美国经济数据及欧洲情势

* 现货金触及一周低位每盎司1,593.04美元

* 关注1500GMT公布的美国12月消费者信心数据

路透新加坡12月27日电---金价周二盘旋于每盎司1,600美元附近,因投资者在今年最後一周继续离场观望,对欧元区债务危机的忧虑挥之不去.

近期理想的美国经济数据引发了股市和工业金属等风险资产的一波涨势,并带动现货金价上周上涨约0.5%.