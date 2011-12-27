〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,追随股市跌势并受仓位调整操作影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷12月27日电---东京橡胶期货周二收低,尾随股市跌势,交易员称,获利卖盘以及年末假期前的仓位调整亦压低了价格.
东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶<0#JRU:>下跌4.9日圆,结算价报每公斤271.5日圆(3.48美元).
"市场人士调整仓位,再加上小型投资者年底假期前的锁定获利和止损卖盘,共同拉低价格,"一位交易员称.
交易员称,TOCOM期胶有望在下周後半段反弹,价格将升到270日圆的关键支撑位上方,主要产胶国供应有限应提供支撑.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。