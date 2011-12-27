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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 15:28 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收低,追随股市跌势并受仓位调整操作影响

路透曼谷12月27日电---东京橡胶期货周二收低,尾随股市跌势,交易员称,获利卖盘以及年末假期前的仓位调整亦压低了价格.

东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶<0#JRU:>下跌4.9日圆,结算价报每公斤271.5日圆(3.48美元).

"市场人士调整仓位,再加上小型投资者年底假期前的锁定获利和止损卖盘,共同拉低价格,"一位交易员称.

交易员称,TOCOM期胶有望在下周後半段反弹,价格将升到270日圆的关键支撑位上方,主要产胶国供应有限应提供支撑.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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