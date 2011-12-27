版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 15:46 BJT

〔中国新债〕六安城投周三起发行15亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月27日电---中国六安城市建设投资有限公司周二公告称,将於周三(28日)起发行15亿元人民币
的固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  六安城投      15         7      前五年8.2%        AA-   12/28-1/11      民生证券
            (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐