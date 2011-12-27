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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 15:44 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元徘徊於11个月低位附近,交投清淡

0733GMT--欧元兑美元EUR=几无变动,报1.3070美元,盘旋於11个月低位附近.欧洲市场人士称,由於英国适逢假期休市,汇价波动料将有限,不过由於流动性极度稀少,交投或十分震荡.

美元指数.DXY下跌0.1%,至79.829,美元兑日圆JPY=持平,报77.89.欧元料仍将易受欧元区债务问题的负面消息的影响,而欧元区公债的卖压也将拖累欧元.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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