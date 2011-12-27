〔中国债市〕人民币利率互换盘整,年底银行意兴阑珊令交易渐趋清淡

路透上海12月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周二盘整.尽管货币市场利率出现上涨,但主要受年末银行对资金需求增多的短期因素影响,IRS市场对远期利率水平的预期并未出现明显波动,利率互换报价维持盘整.

交易员并称,由於最近政策面平稳,IRS市场走势平淡并未有太多的投资机会,预计随着年底临近,而银行忙于年终结算,IRS成交将更加趋於清淡.

"报价没什麽大的变化,成交很少."上海一银行交易员表示,"最近IRS市场波动不大,(投资)机会不是很好,而且快到年底了,大家都忙着准备结算,成交的很少."

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二各期限品种回购利率全线走升,但成交较为清淡.机构跨年资金基本筹备就绪,近日只有少量存在资金缺口的机构交易,资金拆出行顺势抬高价位,年前有望继续走高.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1617/3.2983 2.7321/2.8286 2.7043/2.8000 2.8300/2.9300 2.7633/3.0867

周一 3.1600/3.2900 2.7158/2.8125 2.6667/2.7650 2.8100/2.9100 2.7300/3.0940

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变动 +0.0017/+0.0083 +0.0163/+0.0161 +0.0376/+0.0350 +0.0200/+0.0200 +0.0333/-0.0073

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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