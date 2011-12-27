〔中国票据市场〕转贴利率仍小幅反弹,市场交投更趋清淡

路透上海12月27日电---中国票据市场转贴利率周二仍有小幅反弹.虽然仍有少数机构为调整年末信贷指标出票,但整体规模不大,且呈逐步减少态势,加之收票需求进一步放缓,市场交投更趋清淡.

"基本都快停了吧,很多行贴现都不做了,...(转贴利率)越接近年底就会涨一些,有些行贷款没控制好,就要压缩票据了."上海一银行交易员称.

不过他指出,历来年内最後一周市场成交都偏少,考虑到这一因素,大多机构对信贷规模的调整已提前进行,因此本周也不会大量出票的局面,转贴利率继续小幅震荡攀升的可能性较大.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3534/7.9709 8.6434/8.3169 9.8750/9.2110

上日 8.3630/7.9856 8.6434/8.2924 9.8700/9.2060

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变动 -0.96bp/-1.47bp 0bp/+2.45bp +0.50bp/+0.50bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1769%,较上日的6.1977%略降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2674/3.2074 3.3157/3.2548

上日 3.2193/3.1633 3.2905/3.2350

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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