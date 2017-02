(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶12月26日电---《碟中谍4:幽灵协议》在圣诞节的周末轻而易举地击败各路对手,成为票房冠军。

根据发行商派拉蒙影业的数据,在截止到周一的四天中,《碟中谍4:幽灵协议》的北美票房总计约4,600万美元。自上周末在Imax和其他大屏幕影院上映以来,该片的总票房约达到7,860万美元。

截止到周日,这部耗资1.45亿美元影片的全球票房已达到了1.4亿美元。

派拉蒙影业发行总裁哈里斯(Don Harris)表示:“我们对该片的推广方式感到满意,起初是高价出售大屏幕播放权,接着让影评和公众在电影上映前造势。”

在经历了最近几年的票房低谷後,该片对主演汤姆·克鲁斯的重要之处在於,《碟中谍4:幽灵协议》的成功意味着他重新成为票房保证。

此外,华纳兄弟出品的《大侦探福尔摩斯:诡影游戏》(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)在过去四天中以3,180万美元的票房居第二位,随後是20世纪福克斯出品的家庭喜剧片《埃尔文与花栗鼠3》(Alvin and the Chipmunks:Chipwrecked),它的票房成绩为2,000万美元,惊悚片《龙纹身的女孩》(The Girl With the Dragon Tattoo)以1,940万美元的票房成绩位居第四。(完)