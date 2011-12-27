〔中国金融〕将加快融资租赁产业发展,形成一批龙头企业--商务部

路透北京12月27日电---中国商务部表示,将加快融资租赁相关产业发展,通过五年时间使融资租赁交易额占固定资产投资总额比例稳步提高,形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力强的龙头企业.

新华社周二援引商务部"十二五"(2011-2015年)促进融资租赁业发展的指导意见称,中国需创新中国融资租赁企业的经营模式,支持企业拓展新兴业务领域,大力开拓海外资产租赁市场,拓宽企业融资渠道.

意见并称,将在五年内使融资租赁行业的"法律法规和政策扶持体系不断完善,统一有效的行业管理制度基本建立,行业标准与统计体系基本健全."

由於融资租赁较银行信贷更为灵活、覆盖行业和企业门类更多,一般被认为是中小企业较易操作的融资模式之一.

商务部认为,目前中国融资租赁业还存在市场规模小、法律法规和政策体系不完善、市场监管不统一、行业标准与交易规则缺失、统计体系基础薄弱、业务模式及融资渠道单一等问题亟须解决.

截至2010年末,中国已有各类融资租赁企业260多家,融资租赁合同余额达到7,000亿元人民币,潜在租赁资产承载能力超过1万亿元.(完)