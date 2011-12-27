〔中国新债〕南昌银行周五将发行至多10亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月27日电---在中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.南昌银行股份有限公司周二公告称,将於周五(30日)发行不超过10亿元人民币固息次级债,期限10年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债所募资金将用於於充实附属资本,提高资本充足率.主承销商为中信建投证券,联合资信评估有限公司对发行人主体评级为AA-级,对债券信用评级为A+级.

该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权,发行期限、起息日和缴款日均为12月30日.

南昌银行股份有限公司是在原南昌市40家城市信用社基础上,由南昌地方财政、企业法人与自然人共同发起设立.截至9月末,该行资产总额为690.63亿元,发放贷款和垫款余额为310.43亿元.同期拨备覆盖率、资本充足率和核心资本充足率分别为227.85%、11.26%和10.94%.

由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本,包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[CN/DBTCN])

自11月下旬以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.发行金额多在30亿元以下,期限一般为10年.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之後、先于发行人的股权资本等.(完)

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