〔新闻稿〕中国将在广东广西开展天然气价格形成机制改革试点--发改委

(以下为中国国家发改委发布的在广东和广西开展天然气价格形成机制改革试点的新闻稿全文)

近日，国家发展改革委发出通知，决定自2011年12月26日起，在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点。

通知指出，我国天然气价格改革的最终目标是放开天然气出厂价格，由市场竞争形成，政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理。近期，选择在广东、广西开展改革试点，主要是探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制，逐步理顺天然气与可替代能源比价关系，为在全国范围内推进改革积累经验。

通知明确了改革试点的总体思路：一是将现行以成本加成为主的定价方法改为按“市场净回值”方法定价，选取计价基准点和可替代能源品种，建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制。二是以计价基准点价格为基础，综合考虑天然气主体流向和管输费用，确定各省（区、市）天然气门站价格。三是对天然气门站价格实行动态调整，根据可替代能源价格变化情况每年调整一次，并逐步过渡到每半年或者按季度调整。四是放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气出厂价格，实行市场调节。

通知规定，天然气门站及以上价格由国务院价格主管部门管理，门站价格不再分类，实行政府指导价，供需双方可在不超过最高门站价格的范围内协商确定具体门站价格；门站价格以下销售价格由地方价格主管部门管理，地方可建立上下游价格联动机制并对机制进行听证。门站价格管理适用於国产陆上和进口管道天然气，进入长输管道混合输送并一起销售的页岩气、煤层气、煤制气等非常规天然气执行统一门站价格。

按照试点的改革机制，广东、广西天然气最高门站价格分别为每千立方米2740元人民币和2570元，仅高於目前广东进口的澳大利亚液化天然气（LNG）价格，大幅低於目前广东其他气源价格及广西使用的国产液化天然气价格。因此，改革试点总体上不会推高两省（区）天然气价格水平。

通知指出，考虑到两省区用户对新机制需要一个逐步适应和消化的过程，在其他省份天然气价格改革到位前，广东、广西门站价格不再作调整。

通知要求，广东、广西两省（区）价格主管部门要高度重视改革试点工作，加强领导，认真组织落实；要规范省内天然气管道和城市配气价格管理，严格控制天然气管网加价，降低偏高的配气价格；要积极探索阶梯气价政策，研究对低收入群体实行相对较低价格的办法，降低改革对低收入居民生活的影响。天然气生产企业要加强生产和调运，做好供需衔接，保障市场供应。(完)