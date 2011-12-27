〔中国稀土〕2012年出口配额将基本持平,首批下达配额10,546吨--商务部

(增加更多背景和细节)

* 商务部下达明年首批稀土出口配额10,546吨

* 明年稀土出口配额总量仍将与今年基本持平

* 将按照轻稀土和中重稀土分类管理配额

路透北京12月27日电---中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平.商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨,并向待审核企业预留第一批配额14,358吨.

商务部网站刊登通知称,第一批稀土出口配额下达数量和预留量均约为企业全年应得配额量的80%.商务部并将按照轻稀土和中重稀土分类管理配额,因其开采和冶炼加工模式及对环境的污染程度均存在较大差异.

"虽然(中国)面临巨大的资源、环境和国内需求的压力,为了保障国际市场需求,保持稀土供应的基本稳定,2012年的出口配额总量仍与2011年基本持平."商务部网站新闻稿援引外贸司负责人称.

中国商务部2011年的稀土出口配额分为两次下发,共计30,184吨.但截至11月,中国累计出口稀土14,750吨,仅占全年出口配额总量的49%,大量出口配额没有使用.

商务部向11家符合条件的稀土出口企业(包括五矿集团旗下三家公司)下达了2012年首批稀土出口配额.其中轻稀土和中重稀土出口配额分别为9,095吨和1,451吨.

同时,向20家(包括包钢集团旗下四家公司)待审核企业预留第一批出口配额,轻稀土和中重稀土分别为12,605吨和1,753吨.但预留量此次暂不下达.企业如在2012年7月底前通过环境保护部的环保核查,商务部将即时下达配额,否则将另行分配.

中国占全球稀土储量的30%,但供应着全球95%以上的稀土.许多国家的稀土储量并不算少,但出於稀有资源的考虑,多数国家都在国际市场购买,而不愿开采本国的稀土.

中国工业和信息化部在今年8月曾决定开展稀土生产秩序专项整治行动,对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产等违法违规行为依法进行查处.[ID:nCN1883513](完)

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