〔中国新债〕兰州银行周五将发行10亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月27日电---中国地方性商业银行--兰州银行股份有限公司周二公告称,将於周五(30日)发行10亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用於补充附属资本,提升资本充足率.

刊登在中国债券网的公告显示,该期债在五年末附有发行人赎回权.主承销商及簿记管理人为中信建投证券.联合资信评估有限公司对发行人主体评级为AA-级,对债券信用评级为A+级.

该期发行期限、起息日和缴款日同为12月30日.

截至6月末,兰州银行总资产规模639.49亿元,客户存款余额为491.82亿元,贷款余额为307.82亿元.同期末不良贷款率1.05%,拨备覆盖率为227.99%.

在中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自11月下旬以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.发行金额多在30亿元以下,期限一般为10年.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之後、先于发行人的股权资本等.(完)

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