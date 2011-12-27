〔中国债市〕机构建仓信用债令收益率小跌,利率品种仍持稳

路透上海12月27日电---中国银行间债市周二利率债收益率持稳,信用债收益率小幅下跌,交投较此前活跃,但多集中在信用债上.业内人士表示,机构跨年资金基本筹备就绪,有剩余头寸的机构倾向买入资质和票面都较优的信用债,因为都看好明年债市的回暖.

"年底前机构头寸排布应该都到位了,过节问题不大,所以就能拿出剩余的钱配置流动性好,票面利率高的品种,毕竟大方向上看,市场预期明年收益率会比今年低的,"北京一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二各期限品种回购利率全线走升,但成交较为清淡.机构跨年资金基本筹备就绪,近日只有少量存在资金缺口的机构交易,资金拆出行顺势抬高价位,年前有望继续走高. [ID:nCN1307474]

上海一银行交易员表示,出於会计需求,银行等利率债市的主要交易成员,已经封帐停止交易,因此近期利率债成交都将维持清淡.

剩余期限约0.795年的中石油短融041151002券最新报价收益率CN041151002=0015为4.7700%/4.7050%,上日尾盘则为4.80%/4.69%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.0838 4.4523

上日 3.0007 4.1842

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5219/3.4646

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6476/2.5722

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6077/3.5377(完)

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--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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