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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 17:35 BJT

〔中国新债〕兖州惠民城投周三起发行10亿元固息企业债,期限六年

路透上海12月27日电---中国兖州市惠民城建投资有限公司周二公告称,将於周三(28日)起
发行10亿元人民币的固息企业债,期限六年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  兖州惠民城投   10        6         8.50%           AA-  12/28-1/4(网下) 国信证券
            (第3-6年末每年按25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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