〔中国汇市〕购汇盘涌出打压人民币/美元收跌,无视创新高的中间价(更新版)

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* 人民币兑美元收跌

* 中间价创2005年汇改来的新高

* 较多的购汇盘推动即期汇价走弱

* 针对人民币升值动能,市场意见不一

路透上海12月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二收跌.虽然中间价又创2005年汇改来的新高,但较多的购汇盘仍推动即期汇价走弱.

"今天美元买盘强,主要中间价开的比较稳,昨天上涨了42个点,今天只有15个点,令市场有些觉得年底前,在中间价拉升作用(减弱)下,人民币升值不会那麽快,"上海一外资银行交易员称.

上海一大型银行交易员亦称,"一开盘就是(美元)买盘为主,(即期汇价)就上到6.32上方了,没什麽特别的flow."

他还认为,央行接连把中间价设定在一个比较强的水平,市场揣测或为在年底达到年初制定的升值幅度目标,被提及的目标幅度或趋近去年的5%左右.

对於2012年人民币兑美元的走势,他认为人民币仍会小幅升值,但幅度不会很大,或在2%以内;不过具体走势仍需视国内外经济形势而定.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3226 6.3165 6.3278 *6.3152 6.3167 6.3198

注:*表示创汇改来中间价新高

以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3770/10 6.3750

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3285/05 6.3390

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水355点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3581元.

东京汇市美元兑主要货币周二在亚洲市场交投于近期区间,市况清淡;其中欧元/美元持於11个月低点上方.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/刘昕; 审校 丁淑琴

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