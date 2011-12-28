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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 09:29 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国京能热电(600578.SS)3亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,工行主承
  山西国际电力6亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承销
阿拉尔统众国资公司12亿元九个月期短融(主体评级AA)簿记建档,建行主承销
  华联综超(600361.SS)5亿元一年期浮息(一年定存基准)短融(主体评级AA)簿记建档,北京银行和招行主承销
淮南矿业集团35亿元五年期中期票据(主体评级AAA)簿记建档,民生银行和建行主承销
  厦门港务集团4亿元三年期中票(主体评级AA)簿记建档,光大银行主承销
  粤电集团30亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,工行和农行主承销
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  二、新债上市:   

  中国人民银行40亿元一年期央票1101100,参考收益率3.4875%
  久立特材(002318.SZ)0.2亿元一年期短融041158024,票面利率8.30%
  四川长虹集团10亿元一年期短融041152019,票面利率6.82%
  平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票1182400,票面利率5.15%
  梅花集团(600873.SS)10亿元三年期中票1182401，票面利率6.75%
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  三、缴款:

  央行40亿元一年期央票1101100,发行价96.63元
  辽阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014,票面利率6.20%
  本溪城建发展公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180192,票面利率8.38%
  泰豪集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180195,票面利率7.50%
  中炬高新(600872.SS)3亿元一年期短融
  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融
  贵州盘江投资集团10亿元三年期中票
  河北国资控股公司5亿元五年期中票
  广东广晟资产公司5亿元六个月期短融
  杭汽轮集团5亿元一年期短融
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  四、还本付息:

  信达资产管理公司18亿元五年期资产支持证券(ABS)0632012到期兑付
  厦门建发集团9亿元一年期短融1081439到期兑付,票面利率4.67%
  营口港务集团12亿元一年期短融1081440到期兑付,票面利率4.67%
  北京银行(601169.SS)35亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债052002付息,票面利率3.98%
  上海东浩国际服务贸易公司15亿元七年期固息债058037付息,票面利率4.00%
  国家开发银行250亿元15年期固息金融债060211付息,票面利率3.79%
  民生银行(600016.SS)33亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债060802付息,票面利率5.05%
  民生银行(1988.HK)10亿元15年期发行人选择权(10+5)浮息(一年定存基准)金融债060803付息,基本利差2.00%
  恒丰银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债061401付息,票面利率4.58%
  国开行100亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债070211付息,基本利差0.48%
  浦发银行(600000.SS)10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债070901付息,票面利率6.00%
  浦发银行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债070902付息,基本利差1.80%
  锦州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072004付息,票面利率5.60%
  莱芜商行2亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072005付息,票面利率5.80%
  建设银行(601939.SS)(0939.HK)21.5亿元五年期优先级ABS 0831011付息,票面利率6.08%
  信达资产20亿元五年期ABS 0832011付息,票面利率4.90%
  大连银行17亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092012付息,票面利率6.00%
  中化股份5亿美元五年期投资人选择权(3+2)浮息(六个月LIBOR基准)中期票据09821709付息,基本利差1.00%
  中国核工业建设集团2亿元五年期中期票据0982171付息,票面利率4.79%
  营口银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020011付息,票面利率6.80%
  榆林城投集团14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080176付息,票面利率7.20%
  桂林经济建设投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080177付息,票面利率6.78%
  玉溪开发投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080178付息,票面利率5.80%
  玉溪开发投资公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080179付息,票面利率6.78%
  湖南建筑工程集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082221付息,基本利差3.25%
  新华水利水电公司6亿元五年期中票1082222付息,票面利率5.95%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院副总理李克强近日强调,要更加突出扩大内需等支出重点,丰富完善刺激消费
的政策措施、保障和改善民生,以促进收入分配调整和增强消费能力.
  --中国银监会主席尚福林近日称,银行要强化风险控制,加强对实体经济、特别是小微企业
的金融服务.[ID:nCN1309032] 
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 李宏薇/曾菱

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