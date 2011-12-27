〔中国信用债评级〕联合资信将云南东源煤电列入信用评级观察名单

联合资信称,目前上述事件正在调查中,可能造成的具体损失和影响等尚待进一步评估.观察期间,联合资信将持续关注此次事件的进展情况,并与东源煤电保持沟通,以便进行全面分析,并及时揭示此事件对其整体信用水平可能带来的影响.

云南东源煤电曾於今年4月发行了4亿元的一年期短期融资券CN1181204=CFXS,票面利率5.70%.该期债主体信用评级为A+,债券信用评级为A-1.起息日2011/4/28,到期日为2012/4/28.(完)