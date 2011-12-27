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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 18:06 BJT

〔中国信用债评级〕联合资信将云南东源煤电列入信用评级观察名单

* 发行主体:云南东源煤电股份有限公司

* 评级公司:联合资信评估有限公司

* 评级调整:列入信用评级观察名单

* 原因:下属公司人员涉嫌违法违规,被立案侦查

路透上海12月27日电---中国联合资信评估有限公司周二公告称,将云南东源煤电股份有限公司列入信用评级观察名单.因其下属单位相关人员涉嫌违法违规被立案侦查,可能对公司内部治理及後续经营造成一定影响.

联合资信称,目前上述事件正在调查中,可能造成的具体损失和影响等尚待进一步评估.观察期间,联合资信将持续关注此次事件的进展情况,并与东源煤电保持沟通,以便进行全面分析,并及时揭示此事件对其整体信用水平可能带来的影响.

云南东源煤电曾於今年4月发行了4亿元的一年期短期融资券CN1181204=CFXS,票面利率5.70%.该期债主体信用评级为A+,债券信用评级为A-1.起息日2011/4/28,到期日为2012/4/28.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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