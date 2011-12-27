〔中国信用债评级〕联合资信将云南东源煤电列入信用评级观察名单

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体:云南东源煤电股份有限公司
* 评级公司:联合资信评估有限公司
* 评级调整:列入信用评级观察名单
* 原因:下属公司人员涉嫌违法违规,被立案侦查
路透上海12月27日电---中国联合资信评估有限公司周二公告称,将云南东源煤电股份有限公司列入信用评级观察名单.因其下属单位相关人员涉嫌违法违规被立案侦查,可能对公司内部治理及後续经营造成一定影响.
联合资信称,目前上述事件正在调查中,可能造成的具体损失和影响等尚待进一步评估.观察期间,联合资信将持续关注此次事件的进展情况,并与东源煤电保持沟通,以便进行全面分析,并及时揭示此事件对其整体信用水平可能带来的影响.
云南东源煤电曾於今年4月发行了4亿元的一年期短期融资券CN1181204=CFXS,票面利率5.70%.该期债主体信用评级为A+,债券信用评级为A-1.起息日2011/4/28,到期日为2012/4/28.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。