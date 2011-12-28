(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持续略升,年底之前资金需求高

* 年底资金需求续旺

* 短率再向略向上

记者 高洁如

路透台北12月27日电---台湾银行间短期利率周二再略向上.时近年底资金需求旺盛,一周天期的拆款市场利率高位再向上,且短票利率也持续向上测试,目前约已和一个月存单利率0.87%齐平.

市场人士指出,市场上资金分配不平均,新钱难觅.只不过,他们也说,钱虽然不好找,但也不是完全找不到,只是需要多一点时间.此外,基於资金配置,如果银行不愿开太大的负数,存单的申报量就会减少.

"这周是短票的利率动的快,拆款方面动的不多,"一位民营银行资金调度人士称.

交易人士说,也可能市场上的大型银行近期资金偏紧俏、没有余力拆出,让利率高位上行的力道较慢.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,同上日;区间在0.299-0.77%,上交易日在0.299-0.780%

2-7天拆款利率区间则在0.392-0.79%,上日在0.392-0.78%.

**短票利率也向上**

短票方面,交易商指出,银行的资金偏少,买票意愿低落,今日短票利率主要成交在0.87%,上日在0.86-0.87%.

此外,大型银行今日亦有进场少量买票,利率则是高见0.89%.

央行今日共发行342.5亿台币存单,相较存单到期金额80亿,存单发行余额增加262.5亿.[TW/MMTCN]

央行本周存单到期总额为4,540.5亿台币,本周余日存单到期分布为:周三1,337.50亿,周四216亿以及周五1,085亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负9亿台币;累计超额准备为911亿台币,加计前期1%的超额准备为1,888亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周二大致不变.时近年底市场资金供给趋不稳,投信端持续有赎回压力,令整体资金水位偏紧;交易商若有资金缺口需补齐,则要等到尾盘才有余钱流入.

资金调度人士指出,10年期增额公债标售结果周一出炉,券商得标比重较低,预料当日资金缺口应不大,惟仍需密切关注寿险有无走钱的迹象.另外,外商银行为因应年底资金配置需求,自上周起在RP市场资金供应比重趋减,届时若有赎回需求,料冲击也不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

财政部周一标售的10年期增额公债100/9RA00109R=TWO得标利率为1.297%,各行业的得标比重方面,银行业为44.88%、证券业24.83%、票券业8.86%、保险业为21.43%.[ID:nCT0490941](完)