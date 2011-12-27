〔中国信用债评级〕联合资信将沈阳煤业集团列入信用评级观察名单

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体:沈阳煤业(集团)有限责任公司
* 评级公司:联合资信评估有限公司
* 评级调整:列入信用评级观察名单
* 原因:下属矿业公司发生瓦斯爆炸事故
路透上海12月27日电---中国联合资信评估有限公司周二公告称,将沈阳煤业(集团)有限责任公司列入信用评级观察名单,因其所属矿业公司发生瓦斯爆炸事故,可能对沈煤集团生产经营造成一定影响.
联合资信称,12月9日沈煤集团所属鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿发生瓦斯爆炸事故,造成七名矿工遇难,一人重伤,目前救援已经结束,事故正在处理中,可能造成的具体损失和危害等尚待进一步评估.
沈阳煤业集团2010年和2011年分别发行了15亿元和9亿元的固息债CN1080168=CFXS及中期票据CN1182172=CFXS,期限分别为七年及五年.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。