〔中国信用债评级〕联合资信将沈阳煤业集团列入信用评级观察名单

联合资信称,12月9日沈煤集团所属鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿发生瓦斯爆炸事故,造成七名矿工遇难,一人重伤,目前救援已经结束,事故正在处理中,可能造成的具体损失和危害等尚待进一步评估.

沈阳煤业集团2010年和2011年分别发行了15亿元和9亿元的固息债CN1080168=CFXS及中期票据CN1182172=CFXS,期限分别为七年及五年.(完)