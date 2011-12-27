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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 18:19 BJT

〔中国信用债评级〕联合资信将沈阳煤业集团列入信用评级观察名单

* 发行主体:沈阳煤业(集团)有限责任公司

* 评级公司:联合资信评估有限公司

* 评级调整:列入信用评级观察名单

* 原因:下属矿业公司发生瓦斯爆炸事故

路透上海12月27日电---中国联合资信评估有限公司周二公告称,将沈阳煤业(集团)有限责任公司列入信用评级观察名单,因其所属矿业公司发生瓦斯爆炸事故,可能对沈煤集团生产经营造成一定影响.

联合资信称,12月9日沈煤集团所属鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿发生瓦斯爆炸事故,造成七名矿工遇难,一人重伤,目前救援已经结束,事故正在处理中,可能造成的具体损失和危害等尚待进一步评估.

沈阳煤业集团2010年和2011年分别发行了15亿元和9亿元的固息债CN1080168=CFXS及中期票据CN1182172=CFXS,期限分别为七年及五年.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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