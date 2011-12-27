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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 18:21 BJT

〔亚洲橡胶〕12月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 252.9 42 254.4 5

2月 257.4 79 258.5 7

3月 261.8 161 262.6 55

4月 265.8 468 267.5 26

5月 268.8 2713 270.4 285

6月 271.5 3457 272.8 671

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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