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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 18:35 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因出口疲软

路透吉隆坡12月27日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周二下跌,因出口放缓损及市场人气,同时上周已上涨6%,交易商有理由锁定获利.

棕榈油年内累计跌逾16%,料将录得2008年来首个年跌幅,因欧债危机持续发酵,引发全球经济增长放缓之忧.

"市场上周买超,现在出口放缓,又得考虑尚未解决的欧债危机."一家外国经纪商的交易员称.

指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>结算价下跌0.4%,报每吨3,159马币(林吉特).

成交清淡,仅有12,712口合约成交,低於通常25,000口的水平.

交易员还在关注马来西亚天气状况,这个第二大棕榈油生产国例行发布的数据,可能显示强降雨信号.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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