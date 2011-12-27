〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因出口疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月27日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周二下跌,因出口放缓损及市场人气,同时上周已上涨6%,交易商有理由锁定获利.
棕榈油年内累计跌逾16%,料将录得2008年来首个年跌幅,因欧债危机持续发酵,引发全球经济增长放缓之忧.
"市场上周买超,现在出口放缓,又得考虑尚未解决的欧债危机."一家外国经纪商的交易员称.
指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>结算价下跌0.4%,报每吨3,159马币(林吉特).
成交清淡,仅有12,712口合约成交,低於通常25,000口的水平.
交易员还在关注马来西亚天气状况,这个第二大棕榈油生产国例行发布的数据,可能显示强降雨信号.(完)
--编译 程琳;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。