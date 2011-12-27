〔德国经济〕经济部长与政府顾问双双乐观看待德国经济前景--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月27日电---德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)周二称,虽然国际环境愈发艰难,且受到欧债危机冲击,但德国经济明年仍将维持强盛.政府一名经济顾问则表示,德国能够避开衰退.
尽管过去数周多数分析师都下调了明年预估,并预计今冬经济出现放缓,其中部分分析师甚至预料短暂衰退,但德国的表现比大多数邻国都要好.
"我国经济看来非常强盛,尽管国际和欧洲层面的经济环境都变得比以前艰难,"罗斯勒对德国商报说.
罗斯勒认为,构成国内生产总值(GDP)53%的国内消费正在对经济增长起到越来越大的支撑作用.
"我们作好充分准备克服今冬可能出现的经济萧条,"他说道,并补充说对未来充满信心.
罗斯勒将於1月公布政府的最新预估.迄今为止政府预计2012年经济增长1.0%,但与多数分析师的预测不符,Focus杂志报导称政府可能下调预估.
罗斯勒此番评论与政府经济顾问Wolfgang Franz的看法形成呼应,後者预计经济明年增长0.5%,幅度为他之前预估的一半.
"但我不担心会发生衰退--起码不会像2009年GDP萎缩约5%时那样厉害,"Franz告诉德国商报.
他表示就业维持高位,工业产能利用率优於长期均值,企业状况稳健而信心十足.
"德国情况不错,起码目前是如此,"他说.(完)
--编译 艾茂林;审校 田建华
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