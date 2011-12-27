〔东南亚股市〕多数回落,印尼股市跌落一个月高位

路透曼谷12月27日电---多数东南亚股市周二在清淡的节日交投中下跌,因亚洲其它市场人气回落,且诸如金融、商品相关等近期上涨的个股遭遇一些卖压.

亚洲股市周二走低,投资者在清淡交投中轧平仓位.在经历长周末假期後,美国即将恢复交易,投资者等待新一批经济数据出炉,以寻求该国经济前景的线索.[ID:nCN1307518]

地区股市交投震荡,并呈区间波动态势.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小跌0.1%,印尼股市.JKSE下跌0.2%.在三天的长周末假期前,新加坡股市处在一周高位附近,印尼股市则在一个月高位附近.