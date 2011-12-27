〔东南亚股市〕多数回落,印尼股市跌落一个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷12月27日电---多数东南亚股市周二在清淡的节日交投中下跌,因亚洲其它市场人气回落,且诸如金融、商品相关等近期上涨的个股遭遇一些卖压.
亚洲股市周二走低,投资者在清淡交投中轧平仓位.在经历长周末假期後,美国即将恢复交易,投资者等待新一批经济数据出炉,以寻求该国经济前景的线索.[ID:nCN1307518]
地区股市交投震荡,并呈区间波动态势.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI小跌0.1%,印尼股市.JKSE下跌0.2%.在三天的长周末假期前,新加坡股市处在一周高位附近,印尼股市则在一个月高位附近.
由於年底之际的账面粉饰操作在上周达到高峰,市场目前暂作修整.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。