(重温稿)〔香港个股〕蒙牛M1超标牛奶尚未出厂,短线料拖累股价但长期应可控

* 蒙牛公告称将确保没有问题产品流向市场

* 短期对股价存负面影响,未来将可慢慢消除

* 未来公司管理方面需进一步改进

路透上海12月26日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)的一批次产品近日被发现黄曲霉素(M1)超标,随後公司公告称将确保没有问题产品流向市场.对此分析人士认为,尽管短期看对股价有负面影响,但长期来看,影响则将慢慢消除.

针对国家质检总局近期对全国液体乳产品进行的抽检中,发现蒙牛所属眉山工厂的某一批次产品M1超标,公司网站周日晚间发布公告称,由於该批次产品在接受抽检时尚未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.

"不是所有产品都出现问题,也不会持续出现...,因而尽管短期肯定会有负面影响,但料将很快平复,"民族证券分析师刘晓峰指出.

而被问蒙牛在香港市场周三开市後的表现时,刘晓峰认为,"(负面影响)会被消化掉,问题不大."

不过他亦补充道,目前市场有多大反映及有多少消费者一夜间转向仍不好说,但未来公司管理方面将需要有更好的改进.

香港股市周一因圣诞公众假期休市,并将於周三开市.蒙牛乳业上周五收报26.3港元.

黄曲霉素是一种剧毒物和强致癌物质.蒙牛集团表示,"向广大消费者致以诚挚的歉意!我们将认真吸取这一事件的重大教训,在今後的工作中更加严谨细致地执行国家和企业的各项质量和检测标准,在每一个环节上把好质量关."

国家质检总局网站公布的抽检结果显示,蒙牛乳业(眉山)公司10月18日生产的纯牛奶中,黄曲霉毒素M1实测值为1.2μg/千克,而标准值为小於等於0.5μg/千克.

蒙牛公司此前已遭遇2008年的"三聚氰胺"事件、2009年的特仑苏事件,以及2011年的小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.(完)