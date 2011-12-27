〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及两个月低点,年末买需低迷打压人气

路透新加坡12月27日电---亚洲柴油裂解价差周二收於两个月低点附近,因年末买需低迷打压人气.不过交易员预计,买兴料在1月末回暖.

"未来数周买需料疲弱,因多数买家已经完成了1月的买盘,"一名驻新加坡的交易员表示.

人气可能短暂地进一步走低,因日本炼厂Cosmo Oil5007.T表示,计划部分重启位於千叶(Chiba)的每日产能22万桶炼油装置,这是3月11日地震後,该设施液化石油气罐发生火灾後的首次启动.

开始重启的设施包括一个加氢脱硫装置.11月该公司曾表示,计划在获得当局许可後重启产能为每日3.6万桶的第10号加氢脱硫装置.

交易员又称,伊拉克的买需可能不足以吸纳料将新增的供应.

未来一年,伊拉克将日需3,400吨柴油用於发电.

1月柴油裂解价差跌0.65美元,至每桶较迪拜原油高16.95美元.

1月航煤裂解价差跌0.68美元,报每桶16.90美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.43 121.45 121.44 122.18 -0.74 -0.61

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.38 122.40 122.39 123.43 -1.04 -0.84

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.48 123.50 123.49 124.33 -0.84 -0.68

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.38 124.40 124.39 125.23 -0.84 -0.67

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.05 122.81 -0.76 -0.62

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.43 122.13 -0.70 -0.57 (完)