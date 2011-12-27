〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差持坚于每吨9.50美元之上

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月27日电---周二亚洲石脑油价格触及两日低位,现货跨月互换价差连续第三日持於9.50美元之上,因石化产品需求改善,裂解价差连续第六日持於每吨110美元之上.
湖南石油化学买入5万吨石脑油,成本加运费价为每吨较日本现货报价高出约10美元,为韩国厂商3周半来最高溢价.
这两批船货定於2月上半月运抵大山(Daesan).上周四LG化学买入同样船期船货,每吨溢价9.50美元.
一交易员称,"因丁二烯需求旺盛,已经下调产能利用率的裂解厂或再次加开马力.据闻丁二烯离岸价已经触及每吨3,100美元"
"丁二烯需求看似来自日本和韩国交易商."
一个月前,丁二烯成本加运费价为每吨约1,700-1,800美元.
日本公开规格2月上半月石脑油价格跌2.25美元至每吨924.50美元.
2月上半月和3月上半月互换价差正价差缩窄0.25美元至每吨10.00美元.
2月上半月石脑油裂解价差小跌0.16美元,至每吨113.38美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 924.00/925.00 926.75 -2.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.37/100.47 100.67 -0.25
97号现货汽油GL97-SIN 117.85/117.95 117.05 +0.85
95号现货汽油GL95-SIN 116.10/116.20 115.35 +0.80
92号现货汽油GL92-SIN 113.75/113.85 113.10 +0.70
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.33/13.43 12.43 +0.95(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。