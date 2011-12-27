〔国际油市〕亚洲燃料油持坚,市场交投清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月27日电---亚洲燃料油市场周一持坚,市场交投清淡,尤其是互换市场,因年底之际贸易商离场.
即期跨月价差稍稍上涨,受强劲的买盘支撑,不过12个合约中未有一单交易.
一家贸易商说:"今天交投真是迟滞.大家都在休假,伦敦也休市."
现货市场稍稍活跃一些,交易窗口期有两宗交易达成.180-cst和380-cst燃料油现货价差都受到了对船期为1月中上旬船货坚挺买价的支撑.
1月燃料油裂解价差收窄0.19美元至贴水3.56美元,2月燃料油裂解价差走坚0.10美元,每桶较迪拜原油贴水4.81美元.
180-cst燃料油下跌0.80美元至每吨670.00美元;380-cst品级燃料油下跌0.75美元至660.65美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.75 670.25 670.00 670.80 -0.80 -0.12
现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.50 660.80 660.65 661.40 -0.75 -0.11
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 683.00 -2.00 -0.29
380CST船用燃料油升水 19.50 21.20 20.35 21.60 -1.25
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.00 11.50 11.25 10.88 0.38 3.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF13.10 13.50 13.30 12.63 0.68 5.35 (完)
--编译 王洋; 审校 蔡
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。