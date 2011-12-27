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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 20:58 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油持坚,市场交投清淡

路透新加坡12月27日电---亚洲燃料油市场周一持坚,市场交投清淡,尤其是互换市场,因年底之际贸易商离场.

即期跨月价差稍稍上涨,受强劲的买盘支撑,不过12个合约中未有一单交易.

一家贸易商说:"今天交投真是迟滞.大家都在休假,伦敦也休市."

现货市场稍稍活跃一些,交易窗口期有两宗交易达成.180-cst和380-cst燃料油现货价差都受到了对船期为1月中上旬船货坚挺买价的支撑.

1月燃料油裂解价差收窄0.19美元至贴水3.56美元,2月燃料油裂解价差走坚0.10美元,每桶较迪拜原油贴水4.81美元.

180-cst燃料油下跌0.80美元至每吨670.00美元;380-cst品级燃料油下跌0.75美元至660.65美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 669.75 670.25 670.00 670.80 -0.80 -0.12

现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.50 660.80 660.65 661.40 -0.75 -0.11

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 683.00 -2.00 -0.29

380CST船用燃料油升水 19.50 21.20 20.35 21.60 -1.25

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.00 11.50 11.25 10.88 0.38 3.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF13.10 13.50 13.30 12.63 0.68 5.35 (完)

--编译 王洋; 审校 蔡

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