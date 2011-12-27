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债券 | 2011年 12月 27日 星期二 22:18 BJT

〔美国数据〕10月标普/Case-Shiller未经季节调整房价指数较上月骤降1.2%

路透华盛顿12月27日电---美国周二公布的调查显示,10月美国未经季节调整的独栋房屋价格较上月降幅超过预期,凸显楼市面临的挑战.

美国10月标准普尔/Case-Shiller房价指数未经季节调整後较上月下滑1.2%,分析师此前预期为下跌0.5%.

10月20个大都市房价指数较上年同期下跌3.4%.(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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