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市场报道 | 2011年 12月 27日 星期二 22:46 BJT

〔美国股市〕开低,在上周四日上涨後料成交清淡

路透纽约12月27日电---美国股市周二开盘基本持稳,在上周的四个交易日中大涨5%後,料今日交投清淡.

道琼工业指数.DJI跌19.03点,或0.15%,报12,274.97点.标准普尔500指数.SPX挫2.24点,或0.18%,报1,263.09点.Nasdaq综合股价指数.IXIC回落5.64点,或0.22%,报2,613.00点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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