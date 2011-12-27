〔欧元债市〕德国公债持稳,意大利公债在年底公债标售前表现稍逊

* 德债在交投震荡中上涨,两年期德债收益率触及纪录低位

* 市场聚焦在周四意大利进行的85亿欧元公债标售

* 明年第一季风险重现,市场仍然惴惴不安

路透伦敦12月27日电---意大利公债收益率(殖利率)周二小幅上涨,且预料本周将进一步攀升,投资者越发担心市场的清淡交投可能使意大利计划的85亿欧元公债标售复杂化.

意大利10年期公债收益率在交投震荡中升最多11个基点,至7.13%,之後收复一些失地,预料在周四意大利标售三年期和10年期公债前将受到更多压力.

"10年期公债是意大利不得不更多依赖外国投资者需求的券种之一,尤其是在一年中的这个时期,此类公债的标售将非常困难,所以我预期,在标售前该年期公债的价格将进一步被压低,"ING利率策略师Alessandro Giansanti说.

"三年期意大利公债比较容易售出,将有一些国内投资者需求.如果财政部看到10年期公债需求实在疲弱,可能卖出更多短债."

7%的公债收益率大致是其他欧元区政府被迫寻求援助的分水岭,如果明年初交投量上升,而意大利公债收益率长时间保持在7%以上,市场将日益感到不安.

市场的重大忧虑将在1月重现,许多人士仍然期待欧洲决策者将制订充分的措施,以避免意大利卷入欧债危机.

德债期货FGBLc1上升47个跳动点,报138.02.10年期公债收益率DE10YT=TWEB回落3.5个基点,报1.92%,出价/要价差距宽阔,凸显流动性低.

两年期德债收益率DE2YT=TWEB触及新的纪录低位0.163%,避险买需及欧元系统内大量过多的流动性压低短债收益率.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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