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债券 | 2011年 12月 28日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025%,投标倍数为4.24

路透华盛顿12月27日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.025

中值 0.010

低值 0.000

投资 0.025

价格 99.993681

高值得标比率 6.59%

投标倍数 4.24

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,334,200

总投标 122,926,513,200

竞争性投标得标 27,233,736,000

非竞争性投标得标 809,698,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/29

到期日 2012/03/29

CUSIP码 9127955F4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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