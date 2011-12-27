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债券 | 2011年 12月 28日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.055%,投标倍数为4.68

路透华盛顿12月27日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.055

中值 0.045

低值 0.000

投资 0.056

价格 99.972194

高值得标比率 90.21%

投标倍数 4.68

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,518,300

总投标 126,404,945,800

竞争性投标得标 25,468,467,500

非竞争性投标得标 619,150,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/29

到期日 2012/06/28

CUSIP码 9127953W9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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