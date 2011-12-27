〔欧洲股市〕持稳,上周的涨势消退

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨0.04%

* 成交清淡,英国市场因假休市

* 意大利银行股受创,因该国公债收益率攀升

路透伦敦12月27日电---欧洲股市周二在成交清淡中持稳,上周的涨势消退,意大利银行股下跌,此前该国公债收益率(殖利率)上升,因投资者担心市场的清淡交投可能令该国周四将举行的公债标售承压.

成交量不及90日均值的的四分之一,影响欧洲股市的走势,英国市场因假休市.

意大利银行股跌幅居前,之前10年期意大利公债收益率攀升至被视为不可维系的水平,因市场越发担忧清淡流动性将令该国周四多至85亿欧元的公债标售面临困难.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)跌幅居前,分别下挫4.8%和2.4%.两家银行的股价均和意大利公债收益率密切联系.

"意大利公债收益率上升,流动性低,很难预计意大利本周稍後举行的公债标售将会发生什麽事,"一伦敦交易商说.

"欧元区一直没有拿出解决欧债问题的具体举措.意大利被卷入危机中,在意大利借贷成本回落前,股市将受到打压."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小涨0.04%,收报990.35点,该指数上周上扬3.4%,受助于乐观的美国经济数据.意大利股市表现最差,下跌1%.

英国股市因假收市;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.18%,报5,889.76点,法国CAC-40指数.FCHI小升0.03%,报3,103.11点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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